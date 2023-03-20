Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа», который обвинил немецкий концерн в расторжении соглашения о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде, из-за чего компания понесла убытки в 15,6 млрд руб.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen (VW) в России в рамках дела о взыскании с компании 15,6 млрд руб. убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Соответствующий иск был подан 14 марта. Документ размещен в картотеке арбитражных дел

В частности, суд наложил арест на следующее имущество VW:

долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

долю в 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

11 объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», а также арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество компании;

долю ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

Помимо этого, суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

В определении суда сказано, что «ГАЗ» подал иск о наложении на VW обеспечительных мер после того, как немецкий концерн расторг соглашения от мая 2017 года о контрактной сборке автомобилей под торговыми марками VW на заводе «ГАЗа» в Нижнем Новгороде. Соглашение о контрактной сборке действовало до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России, подчеркивает истец.

«ГАЗ» считает, что из-за решения VW понес убытки в размере 15 574 846 000 руб., из-за чего предложил арестовать 100% уставного капитала «Фольксваген Груп Рус», а также недвижимого имущества компании и принадлежащих ей долей в уставном капитале дочерних российских юридических лиц.

«По утверждению ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге. В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер», — сказано в определении суда.

РБК направил запрос представителю Volkswagen.

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в марте прошлого года. Компания допускала продажу своих российских активов в течение 2023 года. Крупнейший из них — завод VW в Калуге, — может быть продан одному из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилону», сообщали в начале марта источники РБК. Мощность завода — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году там было выпущено 118 тыс. машин.

В начале февраля 2023 года также сообщалось об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.