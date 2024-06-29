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Война санкций ,  
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Кеннеди-младший заявил об укреплении экономики России благодаря санкциям

Роберт Кеннеди-младший: российская экономика укрепилась из-за санкций США
Сюжет
Война санкций

Американские санкции против России не работают, и, напротив, укрепляют ее экономику, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.

«Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — сказал он.

Подобную ситуацию Кеннеди-младший счел «катастрофой» для США.

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Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента США (1961-1963) Джона Кеннеди. Изначально он хотел баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата.

США вводили против России санкции и до военной операции на Украине. После начала полномасштабных боев Вашингтон ввел против Москвы дополнительные ограничения и неоднократно ужесточал их.

Россия считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин не раз говорил о провале подобных мер. В октябре 2023 года он заявил, что страна преодолела проблемы, возникшие из-за санкций. Месяцем ранее глава государства объявил о завершении восстановления экономики.

По мнению президента, США и союзники стремятся измотать российскую экономику, вводя новые санкции. Несмотря на позитивную динамику ограничения могут негативно повлиять на нее в среднесрочной перспективе, признал глава государства. По этой причине возврат экономики на траекторию роста не должен «расслаблять», считает Путин.

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Теги
Роберт Кеннеди-младший санкции против России США рост экономики
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