Путин заявил о преодолении Россией всех проблем, возникших из-за санкций

Владимир Путин (справа) (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Ситуация в экономике России стабильная и устойчивая, страна преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций, заявил президент Владимир Путин на форуме «Валдай». РБК вел трансляцию.

«Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития. На новой базе, что чрезвычайно важно. Для нас очень важно, очень тренд сохранить», — сказал Путин. Он добавил, что у России есть проблема с недостатком рабочей силы, но в стране растут реальные доходы населения.

По словам президента, реальные располагаемые доходы населения России выросли более чем на 12%, в то время как в европейских странах они упали.

18 сентября Путин объявил о завершении восстановления экономики после «санкционного натиска» со стороны недружественных России государств. Глава государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года. Он призвал создать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного роста.

В августе Путин заявил, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Тогда он привел данные Всемирного банка, согласно которым Россия обогнала Германию по «важнейшему показателю» — объему экономики.

После начала военной операции на Украине США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против целого ряда отраслей российской экономики, предприятий и бизнесменов.