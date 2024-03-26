Кеннеди выбрал вице-президентом экс-жену Сергея Брина

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выбрал своим вторым номером бывшую жену основателя Google Николь Шанахан. Почему представителя известной политической династии так опасается Джо Байден — в материале РБК

Роберт Кеннеди-младший (Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters)

26 марта Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента США Джона Кеннеди, сообщил, что выбрал кандидата в вице-президенты, в паре с которым он планирует выдвинуться на выборы 5 ноября 2024 года. «Вторым номером» стала юрист, филантроп и бывшая жена основателя Google Сергея Брина Николь Шанахан. Среди других претендентов также фигурировали звезда американского футбола Аарон Роджерс и бывший рестлер и губернатор Миннесоты (1999–2003) Джесси Вентура.

Днем раньше американское издание Axios сообщило, что действующий президент США Джо Байден всерьез обеспокоен растущей поддержкой Кеннеди-младшего и инициировал операцию по борьбе с ним. Демократы стараются поймать конкурента на нарушениях избирательного законодательства, а Байден ищет союзников среди членов клана Кеннеди.

Что известно о Кеннеди-младшем

Роберт Кеннеди-младший родился 17 января 1954 года в семье Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата экс-президента Джона Кеннеди. Когда Роберту-младшему, третьему из 11 детей в семье, исполнилось семь лет, его дядя был избран президентом США, а отец занял пост генерального прокурора и стал одним из ключевых членов администрации. В 1965 году, после убийства 35-го президента США в Далласе, Роберт Ф. Кеннеди стал сенатором от штата Нью-Йорк, а в 1968 году решил баллотироваться в президенты. В июне, во время предвыборного турне, он был застрелен в Лос-Анджелесе палестинским террористом Серханом Серханом. Роберту-младшему тогда было 14 лет. Из-за связанного со смертью отца стресса он пристрастился к наркотикам и в 1970 году получил условный срок за хранение марихуаны.

В 1976 году Роберт Кеннеди-младший получил степень бакалавра по американской истории и литературе в Гарвардском университете, а в 1981-м — диплом юриста в Университете Вирджинии. В 1983 году Кеннеди-младший провалил экзамен на адвоката, а затем был арестован уже за хранение героина. Суд приговорил его к двухлетнему условному сроку и исправительным работам — он работал как волонтер в неправительственной организации, заботившейся о чистоте реки Гудзон. Именно тогда он увлекся экологической повесткой.

В 1984 году он со второй попытки стал адвокатом, а в 1987 году получил еще одну степень — в области экологического права. В 1999 году Кеннеди-младший основал «Альянс хранителей воды» (Waterkeeper Alliance), чтобы бороться за чистоту водоемов и соблюдение природоохранного законодательства. Он выступал в качестве юриста в делах, связанных с загрязнением окружающей среды и нарушением прав человека, в частности коренного населения США, и неоднократно попадал под арест за участие в протестных акциях.

Со временем Кеннеди-младший стал также увлекаться конспирологическими теориями. В частности, он заявил, что Серхан Серхан был ложно обвинен в убийстве его отца, и настаивал на его помиловании, а также утверждал, что к смерти Джона Ф. Кеннеди причастно Центральное разведывательное управление.

Он выступал против вакцинации, утверждая, что она приводит к умственным отклонениям у детей, и стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в президенты от Демократической партии, но впоследствии выдвинулся на выборы в качестве независимого кандидата. Он позиционирует себя как правдоруб и обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».

Главными угрозами для США Кеннеди-младший называет возросший риск ядерной войны, разорительные военные расходы и «эпидемию насилия» в стране. Он также выступил за диалог с Россией и заявил, что нынешняя администрация США ошибочно полагает, что ослабление Москвы служит американским национальным интересам. Он убежден, что «слабая и нестабильная» Россия, напротив, подвергнет Соединенные Штаты большей угрозе. «США и всему миру будет лучше, если Россия узнает, что мы не собираемся ее уничтожать», — заявил Кеннеди-младший. Кроме того, он пообещал, что в случае победы на выборах пересмотрит политику в отношении Китая, перестав рассматривать его в качестве противника, и вступит в доверительные переговоры о контроле над вооружениями.

У Роберта Кеннеди-младшего четверо сыновей и двое дочерей от двух браков. Вторая супруга политика Мэри Кэтлин Ричардсон покончила с собой спустя два года после развода, в 2012 году. В 2014 году Кеннеди-младший женился в третий раз на актрисе Шерил Хайнс, известной по сериалу «Умерь свой энтузиазм» и номинированной за эту роль на «Эмми». У пары нет совместных детей, но Кеннеди-младший удочерил ребенка Хайнс от первого брака.

На что может рассчитывать Кеннеди-младший

С 1853 года президентами США становились демократы или республиканцы, хотя в выборах неизменно участвовали независимые и беспартийные кандидаты. Самый высокий результат в современной истории США продемонстрировал среди них бизнесмен с консервативными взглядами Росс Перо, набравший на выборах 1992 года почти 19% голосов и, как считается, перетянувший на себя часть электората республиканца Джорджа Буша-старшего, что обеспечило победу демократу Биллу Клинтону.

Опросы общественного мнения дают довольно большой разброс числа голосов, на которые может рассчитывать Кеннеди-младший, — от 2% (Economist/YouGov) до 22% (Квиннипакский университет). Согласно мартовскому опросу Reuters/Ipsos, за него готовы проголосовать около 15% опрошенных. Причем рейтинг одобрения у Кеннеди выше, чем у Трампа и Байдена, — 52% против 42 и 41% соответственно, следует из исследования Gallup.

В отличие от кандидатов от двух основных партий независимым политикам и претендентам от более мелких организаций не нужно проходить через длительную процедуру внутрипартийных выборов. Но нужно соблюсти ряд требований для включения в бюллетени, которые разнятся от штата к штату: где-то достаточно небольшого взноса и подписей нескольких тысяч сторонников, а где-то нужно собрать 100 тыс. подписей в сжатые сроки. Чтобы облегчить процесс выдвижения, Кеннеди-младший основал собственную партию — «Мы, народ» (We the People).

Сейчас ему удалось добиться включения своего имени в бюллетени всего одного штата, Юты. Но предвыборный штаб Кеннеди заявил, что собрал достаточное число подписей еще в трех штатах — Нью-Гемпшире, Неваде и на Гавайях. Поддерживающий кандидата суперкомитет по политической активности (Super PAC) American Values 2024 также сообщил, что удалось собрать подписи для включения Роберта Кеннеди-младшего в бюллетени Аризоны, Джорджии и Южной Каролины. Сбор продолжается и в других штатах, где сроки для подачи документов истекают весной и летом.

Таким образом, Кеннеди, вероятно, сможет принять участие в выборах сразу в четырех из восьми колеблющихся штатов, где разрыв между кандидатами от Демократической и Республиканской партий минимальный. Именно там он представляет наибольшую угрозу для Байдена и Трампа: исход борьбы за выборщиков этих штатов часто определяется всего несколькими тысячами голосов, и «размывание» партийного электората независимым кандидатом может стоить каждому из них Белого дома. Причем несмотря на находящие отклик у трампистов антиваксерские взгляды, наибольшую опасность Кеннеди-младший представляет именно для демократа, полагают The New York Times (NYT) и Axios.

Как к Кеннеди относятся штабы Трампа и Байдена

Первоначально республиканцы настороженно относились к Кеннеди-младшему. В октябре 2023 года Национальный комитет Республиканской партии обратился к избирателям: «Не заблуждайтесь, Роберт Кеннеди-младший — просто еще один либерал, который хочет запретить ископаемое топливо, повысить налоги и принять «Новый зеленый курс» (пакет законов, нацеленный на борьбу с изменением климата. — РБК)». В партии заявили, что хотя член знаменитой семьи баллотируется в качестве независимого кандидата, на самом деле он «радикальный крайне левый демократ», отдавший голос за Байдена в 2020 году.

Впоследствии команда Трампа смягчила свое отношение к Кеннеди-младшему, поскольку стало ясно, что он наносит больший урон позициям Байдена. По данным Axios, в предвыборном штабе республиканца убеждены, что при необходимости смогут с легкостью разубедить свой электорат отдавать голоса за Кеннеди, напомнив его высказывания насчет защиты окружающей среды и других проблем, близких к «левой повестке».

20 марта NYT сообщила, что Демпартия США наняла специальную команду адвокатов для борьбы с независимыми кандидатами — в первую очередь с Кеннеди-младшим. Еще в феврале Национальный комитет Демократической партии подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что сбор подписей для включения политика в бюллетени, организованный суперкомитетом American Values 2024, нарушает избирательное право: по закону Super PAC не должен напрямую взаимодействовать с предвыборным штабом кандидата и делать пожертвования в его пользу.

В ходу и более креативные акции. Например, Байден пригласил на свое ежегодное послание конгрессу 7 марта Марию Шрайвер, племянницу Роберта Кеннеди-старшего, а в День святого Патрика 17 марта сделал коллективный снимок с 50 членами семьи Кеннеди. Цель — продемонстрировать, что один из самых влиятельных политических кланов Америки поддерживает действующего президента, а не Роберта Кеннеди-младшего, пишет Axios. Трое его сестер и брат еще прошлой осенью опубликовали заявление, в котором осудили предвыборную кампанию родственника, пояснив, что он «не разделяет те же ценности, взгляды и суждения», что их отец.