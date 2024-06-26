Россия начала переговоры о безвизе с Кенией и Чадом
Россия ведет переговоры об установлении безвизового режима с Кенией и Чадом, сообщили «Известиям» в российских посольствах в этих государствах.
21 июня в МИДе рассказали, что Россия в настоящее время находится в процессе переговоров о безвизовых поездках с девятью странами. «Известия» писали, что отменить туристические визы для россиян могут в Зимбабве, Бахрейне и Кувейте.
В Минэкономразвития говорили, что российская сторона предложила установить безвиз Оману, Саудовской Аравии и Малайзии. Кроме того, Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой.
Россия лишилась большей части въездного туризма после начала военной операции на Украине. Так, в прошлом году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тыс. иностранных туристов. На этом фоне Москва начала переговоры об отмене виз с ближневосточными, азиатскими и африканскими партнерами.
В Кении с середины июня идут протесты, вызванные предложением администрации президента страны Уильяма Руто повысить налоги. 25 июня протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби. Часть здания была подожжена, в нем были слышны выстрелы.
В ходе протестов также были повреждены здания Верховного суда и мэрии столицы. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули вооруженные силы.
В начале июня министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые посетил Чад.
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