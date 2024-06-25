Протестующие против повышения налогов ворвались в парламент Кении

Часть здания парламента подожгли. В ходе протестов ранены 200 человек, погибли двое. Сестра Барака Обамы также пострадала

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Кенийские протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби, сообщает Citizen TV на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России). Часть здания парламента была подожжена, в нем слышны выстрелы.

Сестра бывшего президента США Барака Обамы, Аума Обама, пострадала в результате применения слезоточивого газа во время протестов, передает CNN.

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На прошлой неделе начались митинги, которые были вызваны предложением администрации президента Уильяма Руто повысить налоги в ежегодном законопроекте о финансах, по которому парламент должен проголосовать до 30 июня.

Протесты носили в основном мирный характер, отмечал Руто 23 июня в своих первых публичных комментариях по поводу демонстраций. Но наблюдатели и правозащитные организации заявили, что 20 июня два человека погибли во время митингов. Citizen Digital пишет, что по меньшей мере 200 человек получили ранения в ходе протестов в Найроби.

В связи с этим организаторы протеста призвали привлечь полицию к ответственности.

«Мы прошли стадию разговоров, и нас не заставят замолчать. Мы требуем прекращения насилия со стороны полиции, уважения наших конституционных прав и свободы высказывать свое мнение, не опасаясь ареста или причинения вреда», — заявила активист Ханифа Адан агентству AFP 23 июня.

Согласно подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), соотношение госдолга страны к ВВП в 2023 году составило 68%. Расходы на обслуживание резко выросли из-за падения курса кенийского шиллинга за последние два года, что привело к удорожанию процентных выплат по кредитам в иностранной валюте, пишет Citizen Digital.

После того как правительство согласилось отменить налоги на покупку хлеба, владение автомобилями, а также на финансовые и мобильные услуги, кенийское Казначейство предупредило о дефиците бюджета в размере 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд). В таких условиях кабмин Кении нацелился на повышение цен на топливо и экспортных пошлин. Администрация Руто полагает, что повышение ряда налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований.