Лавров впервые прибыл с визитом в Чад

Video

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Чад с первым в истории визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Министра встречали местные жители с российскими флагами, которые скандировали «Россия, Россия».

В Чаде у Лаврова пройдут переговоры с руководством африканской республики. Конкретные темы переговоров Захарова не назвала. Чад стал финальным четвертым пунктом турне главы российской дипломатии по Африке.

Африканское турне Лаврова началось 3 июня в Гвинее. В рамках визита он встретился с главой дипведомства страны Морисандой Куяте.

Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также взаимодействие в области медицины. В последний раз Лавров посещал страну с рабочим визитом в феврале 2013 года.

После Гвинеи, 4 июня, министр прибыл в Республику Конго, где провел переговоры с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо. Главной темой обсуждений стал русско-украинский конфликт.

В предыдущий раз Лавров приезжал в Конго летом 2022 года. Там он встретился с президентом страны Дени Сассу-Нгессо, которому передал послание от российского коллеги Владимира Путина.

Третьей страной, которую посетил Лавров в рамках африканского турне, стала Буркина-Фасо. Это также был его первый визит в эту страну.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом страны Ибрагимом Траоре Лавров заявил, что Россия планирует увеличить число военных инструкторов.

В июле 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года — отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года был с визитом в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая — начале июня 2023 года он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.