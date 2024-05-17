В Минэкономразвития заявили о планах договориться с Мьянмой о безвизе
Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой. Об этом рассказал в интервью ТАСС замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
«У нас уже есть договоренность, что соглашение об отмене туристических виз мы подпишем в этом году в сентябре на полях Восточного экономического форума», — сказал он. По мнению Вахрукова, договоренность с Мьянмой станет «хорошим примером» для других стран.
Ранее он рассказал, что Россия хочет отменить туристические визы для граждан Бахрейна, Кувейта, Малайзии, Мьянмы, Омана и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Минэкономразвития заинтересовано в отмене визового режима с максимальным количеством стран.
По словам Вахрукова, Россия уже подготовила все нужные соглашения, они находятся у стран-партнеров. «То есть сейчас уже этап активной работы за рубежом», — пояснил он.
В июле 2023 года власти Мьянмы разрешили гражданам России безвизовый въезд на срок до 30 дней с туристическими или деловыми целями. Безвизовый режим действует до 30 июня 2024 года.
В сентябре 2023 года Россия и Мьянма восстановили прямое регулярное авиасообщение впервые с 1993 года. В феврале 2024 года посол России в Мьянме Искандер Азизов рассказал, что «пока Мьянму посещает незначительное количество туристов из России» — в 2023 году таких было 3272 человека.
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