Россия предложила Оману, Саудовской Аравии и Малайзии отменить визы

Россия предложила отменить визы ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия, заявил Решетников. Он объяснил это возможностью прироста туристов «премиум-класса»

Максим Решетников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии ВЭФ.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», — сказал он.

После начала спецоперации на Украине Россия лишилась большей части въездного туризма. В 2022 году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тыс. иностранных туристов. Въездной турпоток в Россию по итогам 2022 года оказался меньше, чем даже в ковидные 2020 и 2021 годы, когда Россию посетили 335,8 тыс. и 288,3 тыс. иностранных туристов.

На этом фоне Москва начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами. Так, с 1 августа Россия возобновила безвизовый обмен туристами с Ираном и Китаем. До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Большинство китайских граждан совершали такие поездки именно в составе туристических групп, которые пересекали границу по спискам в рамках безвизового канала. Так, в допандемийном 2019 году из 1,4 млн посетивших Россию китайских туристов 1,2 млн приехали в составе группы.

