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Россия начала диалог по безвизу с двумя странами Персидского залива

«Известия»: Россия обсуждает введение безвизового режима с Кувейтом и Бахрейном

Бахрейн и Кувейт — страны Персидского залива — рассматривают возможность введения безвизового режима с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на российские посольства в этих странах.

«В настоящее время бахрейнская сторона изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения», — рассказали дипломаты.

Сейчас россияне могут оформить визы по прибытии в столичный аэропорт Бахрейна — если срок пребывания не превысит 14 дней, она будет стоить $15. Визу Кувейта нужно оформить в посольстве страны, ее стоимость — $100, срок действия — 90 дней с момента въезда в страну.

Количество транзитных поездок россиян через Кувейт выросло, рост интереса возник после открытия прямого авиасообщения с Москвой, пишет издание. В июне 2023 года по сравнению с показателями того же месяца 2022-го число выданных виз выросло в пять раз.

В российской дипмиссии в Бахрейне отметили, что ввели безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов еще в 2015 году, сейчас обсуждается вопрос взаимной отмены для владельцев обычных документов. Прямое сообщение между Россией и Бахрейном уже установлено.

11 сентября на полях Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

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Теги
безвиз Кувейт Бахрейн безвизовый режим
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