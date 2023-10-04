Россия начала диалог по безвизу с двумя странами Персидского залива

Бахрейн и Кувейт — страны Персидского залива — рассматривают возможность введения безвизового режима с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на российские посольства в этих странах.

«В настоящее время бахрейнская сторона изучает российский проект соответствующего межправительственного соглашения», — рассказали дипломаты.

Сейчас россияне могут оформить визы по прибытии в столичный аэропорт Бахрейна — если срок пребывания не превысит 14 дней, она будет стоить $15. Визу Кувейта нужно оформить в посольстве страны, ее стоимость — $100, срок действия — 90 дней с момента въезда в страну.

Количество транзитных поездок россиян через Кувейт выросло, рост интереса возник после открытия прямого авиасообщения с Москвой, пишет издание. В июне 2023 года по сравнению с показателями того же месяца 2022-го число выданных виз выросло в пять раз.

В российской дипмиссии в Бахрейне отметили, что ввели безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов еще в 2015 году, сейчас обсуждается вопрос взаимной отмены для владельцев обычных документов. Прямое сообщение между Россией и Бахрейном уже установлено.

11 сентября на полях Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Москва начала переговоры об отмене виз с ближневосточными и азиатскими партнерами после начала военной операции на Украине и ввода международных санкций.