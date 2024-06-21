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Общество ,  
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МИД сообщил о переговорах с девятью странами о безвизовых поездках

МИД: Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия в настоящее время ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов.

Дипломат рассказал, что сейчас в соответствии с двусторонними соглашениями в Россию без виз по обычным национальным паспортам могут въезжать граждане более 65 государств. 15 соответствующих документов были подписаны или вступили в силу в течение последних четырех лет, уточнил он.

«Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей», — добавил собеседник агентства.

Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве
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Фото:Mary Turner / Getty Images

В частности, Москва ведет переговоры о бизвизе с Зимбабве, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, российская сторона предложила полную отмену туристических виз Оману, Саудовской Аравии и Малайзии. В Минэкономразвития также отмечали, что Россия планирует подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой. Помимо этого Москва обсуждает с Китаем уменьшение состава туристических групп, необходимого для посещения страны без визы, до трех человек. Безвизовый режим для индивидуальных туристов пока не обсуждается, отмечал китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.

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Теги
безвизовые поездки МИД переговоры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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