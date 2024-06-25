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Политика ,  
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В Кении из-за протестов ввели режим ЧС и развернули войска

Фото: Monicah Mwangi / Reuters
Фото: Monicah Mwangi / Reuters

В Кении развернули вооруженные силы в связи с чрезвычайной ситуацией из-за протестов. Такой указ выпустил министр обороны страны Аден Дуале.

«Силы обороны Кении развернуты 25 июня 2024 года для поддержки Национальной полицейской службы в ответ на чрезвычайную ситуацию в области безопасности, вызванную продолжающимися жестокими протестами в различных частях страны, которые приводят к разрушению и нарушению критически важной инфраструктуры», — говорится в указе Дуале (цитата по Capital News).

Такое решение было принято в связи с тем, что во многих частях страны, особенно в столице Найроби, полиция оказалась перегруженной.

В ходе протестов были повреждены здания Верховного суда и мэрии округа Найроби. По данным Capital News, четверо протестующих были застрелены, более десяти человек пострадали. Associated Press со ссылкой на медиков сообщило о пяти убитых.

Протесты против повышения налогов в Кении. Фотографии
Фотогалерея 

Протесты в Кении были вызваны предложением администрации президента страны Уильяма Руто повысить налоги. Власти объяснили, что повышение налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований. По данным кенийского казначейства, дефицит бюджета в стране достиг 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).

Митинги в стране идут с середины июня. 25 июня протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби. Часть здания была подожжена, в нем были слышны выстрелы.

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