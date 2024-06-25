В Кении из-за протестов ввели режим ЧС и развернули войска
В Кении развернули вооруженные силы в связи с чрезвычайной ситуацией из-за протестов. Такой указ выпустил министр обороны страны Аден Дуале.
«Силы обороны Кении развернуты 25 июня 2024 года для поддержки Национальной полицейской службы в ответ на чрезвычайную ситуацию в области безопасности, вызванную продолжающимися жестокими протестами в различных частях страны, которые приводят к разрушению и нарушению критически важной инфраструктуры», — говорится в указе Дуале (цитата по Capital News).
Такое решение было принято в связи с тем, что во многих частях страны, особенно в столице Найроби, полиция оказалась перегруженной.
В ходе протестов были повреждены здания Верховного суда и мэрии округа Найроби. По данным Capital News, четверо протестующих были застрелены, более десяти человек пострадали. Associated Press со ссылкой на медиков сообщило о пяти убитых.
Протесты в Кении были вызваны предложением администрации президента страны Уильяма Руто повысить налоги. Власти объяснили, что повышение налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований. По данным кенийского казначейства, дефицит бюджета в стране достиг 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).
Митинги в стране идут с середины июня. 25 июня протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби. Часть здания была подожжена, в нем были слышны выстрелы.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024