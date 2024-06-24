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Фигуранты дела о массовом заражении ботулизмом обжаловали домашний арест

Антон Лозин
Антон Лозин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Трое фигурантов дела о массовом отравлении в российских городах обжаловали назначенную им меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили РБК в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Апелляционные жалобы подали адвокаты гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главы отдела качества компании Елены Машковой и директора компании — производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

Документы поступили в суд 21 июня.

19 июня Лозина, Машкову и Шина отправили под домашний арест по ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Повар Карим Норматов из «Савон-К» находится в СИЗО.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Первые случаи отравления людей в Москве зафиксировали 14 июня. Через три дня с ботулизмом госпитализировали более 150 человек в Казани, Нижегородской области и других регионах. В больницы столицы с симптомами ботулизма обратились более 100 человек, более 50 находятся в тяжелом состоянии. Всего от отравления пострадали около 300 россиян.

В московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в связи с массовым отравлением специалисты ведомства обзвонили 1034 человека и выявили 76 случаев ботулизма в столице. Отравление диагностировали у тех, кто ел «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил, что производство блюд проходило в антисанитарных условиях. В «Кухне на районе» заявили, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям ведомства.

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Теги
ботулизм арест массовое отравление адвокаты
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