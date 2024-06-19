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Общество ,  
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Роспотребнадзор выявил 76 человек с симптомами ботулизма в Москве

Роспотребнадзор: в Москве выявили 76 человек с симптомами ботулизма
Роспотребнадзор обзвонил более тысячи человек в Москве и выявил 76 случаев ботулизма, 5 человек госпитализированы, сообщили в ведомстве. Кроме того, была изъята продукция, которой можно было отравиться, общим весом более 60 тонн
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха
Обстановка на предприятии по производству фасоли, входящей в состав салатов, Балашиха (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Столичное управление Роспотребнадзора в связи с массовым отравлением обзвонило 1034 человека и выявило 76 случаев ботулизма в разной степени проявления. Пять человек госпитализировали, остальные — под медицинским наблюдением, сообщает ведомство.

По четырем адресам у людей изъяли остатки продукции, которой они могли отравиться. За помощью до этого обращались те, кто ел «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. «Выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 тонн», — рассказали в ведомстве.

Из публикации Роспотребнадзора не ясно, сколько всего случаев ботулизма было выявлено. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роспотребнадзора России, а также в пресс-службу Роспотребнадзора Москвы

О первых случаях ботулизма стало известно 14 июня. К 17 июня были госпитализированы более 150 человек в нескольких российских регионах. В больницы Москвы с симптомами ботулизма обратились около 120 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, заявляла заммэра Анастасия Ракова.

В Московской области не менее 20 человек с предварительным диагнозом «ботулизм» попали в больницы. В больницы Нижегородской области с тем же недомоганием обратились 14 человек, 12 из них сейчас находятся в реанимации. В Казани были госпитализированы 14 человек, две женщины подключены к аппаратам ИВЛ.

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью от одного производителя — «Локалкитчен», сообщили в СК. 16 июня «Кухня на районе» приостановила работу приложения, «чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», и начала проверку всей цепочки поставок и производства. СК завел несколько уголовных дел по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также ведомство провело обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция.

18 июня следователи задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, а также фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

19 июня задержали и арестовали повара «Савон-К» — гражданина Таджикистана Карима Норматова. По версии следствия, он и другие фигуранты дела, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат». Норматову вменяют п.а ч.2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость и затуманенное зрение.

В Минздраве подчеркнули, что токсин ботулизма отличается высокой устойчивостью — под воздействием прямых солнечных лучей и кислотных сред он сохраняет активность в течение нескольких дней. При нагреве до 100 °С полностью разрушается в течение десяти минут, отметили в ведомстве.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Москва Роспотребнадзор ботулизм

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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