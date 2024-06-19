Главный инфекционист рассказал, как избежать вызывающего ботулизм токсина

Токсин может вырабатываться даже в квашеной капусте, сказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням. В Москве и регионах произошло массовое заболевание ботулизмом, задержан гендиректор «Кухни на районе»

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Ботулотоксин, вызывающий ботулизм, может находиться не только в консервах, но и в ферментированных продуктах, соленой, копченой рыбе, а также колбасах, поэтому перед употреблением их в пищу необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Он пояснил, что к числу ферментированных продуктов, где может вырабатываться токсин, относится, например, квашеная капуста. Из колбасных изделий опаснее те, что упакованы в кишку. В случае с консервами ботулотоксин может вырабатываться как в рыбе и мясе, так и в овощах и грибах, отметил специалист.

Чтобы избежать отравления, нужно следить за сроками годности продуктов и консервов, предупредил Чуланов. Также нельзя употреблять в пищу продукцию из банок с признаками вздутия.

Вызывающие ботулизм бактерии (Clostridium botulinum) и сам ботулотоксин можно уничтожить при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов их следует по возможности подвергать термической обработке в течение 15–20 минут, добавил специалист.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание. Проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. Симптомами также являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту, затуманенное зрение, рвота, диарея и запор. Бактерии Clostridium botulinum, которые считаются возбудителем ботулизма, являются облигатными анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода.

Первые случаи обращения к медикам из-за возможного заболевания ботулизмом зарегистрировали в Москве 14 июня. За три дня в больницы с симптомами этой болезни обратились более 120 человек. Случаи также зарегистрировали в Казани, Московской и Нижегородской областях.

Следователи завели дела по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По ним в Москве задержали генерального директора компании «Локалкитчен», которая работает под брендом «Кухня на районе», Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову и фактического руководителя фирмы — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Эти компании выпускали салат лобио, который вызвал вспышку ботулизма. Роспотребнадзор заявил, что продукция производилась и хранилась с нарушениями.