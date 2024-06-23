 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Посол США назвал визит Путина в Азию реализацией опасений Вашингтона

Посол в Японии Эмануэль: визит Путина в Азию реализовал худшие опасения США

Поездки президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам являются сбывшимися худшими опасениями США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в разговоре с газете The New York Times (NYT).

«Россия только что сказала нам, что собирается стать главным организатором стран-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выйти из-под этих санкций», — сказал Эмануэль.

Бывший австралийский посол в Москве Питер Теш в разговоре с NYT заявил, что последние визиты Путины свидетельствуют о желании российского президента сохранять хаос в мире. России выгодно поддерживать беспорядок в других странах, а философией Путины стали дезинформация и партнерство с провокаторами, считает Теш.

В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Путин 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. В ходе визите Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил ряд соглашений, в том числе Договоры о дружбе. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».

Пресс-конференция Путина по итогам визита во Вьетнам. Видео
Политика

Вечером 19 июня глава государства прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам. По итогам переговоров с президентом республики То Ламом была достигнута договоренность о неприсоединении к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Южная Корея после визита Путина в Северную Корею решила пересмотреть позицию по военным поставкам на Украину. Bloomberg рассказал, что США призывали к тому, чтобы ни одна страна не предоставляла Путину возможности продвигать его позицию по Украине, однако Вьетнам мнение Вашингтона проигнорировал. В Кремле реакцию западных стран на визиты президента России в КНДР и Вьетнам назвали предсказуемой.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
КНДР Вьетнам Владимир Путин США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Кремль оценил реакцию Запада на договоры России с КНДР и Вьетнамом
Политика
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР
Политика
В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC Спорт, 00:46
В Харькове раздалась серия взрывов Политика, 00:42
Богомаз сообщил о третьем сбитом дроне над Брянской областью за час Политика, 00:31
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «МиГ» Общество, 00:25
Волков сенсационно победил Павловича на турнире UFC Спорт, 00:19
Судьи отменили третий гол Лукаку на турнире. Что происходит на Евро Спорт, 00:18
Посол США назвал визит Путина в Азию реализацией опасений Вашингтона Политика, 00:14
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Обновит ли Германия собственный рекорд. Интриги дня Евро Спорт, 00:00
Обновит ли Германия собственный рекорд. Интриги дня Евро Спорт, 00:00
Сборная Бельгии победила после третьего отмененного гола Лукаку на Евро Спорт, 22 июн, 23:54
Сборная Бельгии победила после третьего отмененного гола Лукаку на Евро Спорт, 22 июн, 23:54
В Польше назвали незначительными повреждения вертолетов из-за урагана Политика, 22 июн, 23:41
На Украине освободили митрополита по просьбе патриарха Кирилла Политика, 22 июн, 23:39
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 22 июн, 23:19