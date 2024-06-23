Посол США назвал визит Путина в Азию реализацией опасений Вашингтона

Поездки президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам являются сбывшимися худшими опасениями США, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль в разговоре с газете The New York Times (NYT).

«Россия только что сказала нам, что собирается стать главным организатором стран-изгоев, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выйти из-под этих санкций», — сказал Эмануэль.

Бывший австралийский посол в Москве Питер Теш в разговоре с NYT заявил, что последние визиты Путины свидетельствуют о желании российского президента сохранять хаос в мире. России выгодно поддерживать беспорядок в других странах, а философией Путины стали дезинформация и партнерство с провокаторами, считает Теш.

Путин 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. В ходе визите Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил ряд соглашений, в том числе Договоры о дружбе. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».

Вечером 19 июня глава государства прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам. По итогам переговоров с президентом республики То Ламом была достигнута договоренность о неприсоединении к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Южная Корея после визита Путина в Северную Корею решила пересмотреть позицию по военным поставкам на Украину. Bloomberg рассказал, что США призывали к тому, чтобы ни одна страна не предоставляла Путину возможности продвигать его позицию по Украине, однако Вьетнам мнение Вашингтона проигнорировал. В Кремле реакцию западных стран на визиты президента России в КНДР и Вьетнам назвали предсказуемой.