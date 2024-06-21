Кремль оценил реакцию Запада на договоры России с КНДР и Вьетнамом

Кремль счел предсказуемой, но непонятной реакцию на договоры с КНДР и Вьетнамом

Реакция Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам предсказуемая, но непонятная, потому что сотрудничество России с партнерами не направлено против третьих стран, заявил Песков

Фото: Олег Яковлев / РБК

Реакция западных стран на визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам предсказуемая, любая внешнеполитическая активность Москвы воспринимается в штыки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С одной стороны, она [реакция Запада] достаточно предсказуемая, с другой — любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех видов ее деятельности», — сказал он. По словам Пескова, это «вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран, а направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии».

В частности, результаты визита Путина во Вьетнам «направлены на то, чтобы придать новый дополнительный импульс для развития российско-вьетнамского сотрудничества, тем более что потенциал большой в самых разных областях», отметил пресс-секретарь президента. «Переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер, обсуждались конкретные темы, и теперь предстоит большая работа уже на экспертном, на деловом уровне для того, чтобы заняться реализацией этих договоренностей. То, что США будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнений», — уточнил Песков.

Он подчеркнул, что сотрудничество, которое предлагает Россия, «абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно же, абсолютно отвечает интересам наших партнеров, включая и Вьетнам».

Путин 18–19 июня посетил КНДР, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ, в частности, предусматривает немедленное оказание помощи друг другу, если Москва или Пхеньян подвергнутся нападению или окажутся в состоянии войны. Вечером 19 июня глава государства прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам. По итогам переговоров с президентом республики То Ламом была достигнута договоренность о неприсоединении к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Южная Корея после визита Путина в КНДР решила пересмотреть свою позицию по военным поставкам на Украину и начать отправку летального оружия в ответ на договор России и КНДР. Также Сеул вручил ноту российскому послу Георгию Зиновьеву, он в свою очередь назвал неприемлемыми подобные попытки шантажа и угроз.

Financial Times и CNN писали о раздражении США визитом Путина во Вьетнам. Вашингтон призывал к тому, чтобы ни одна страна не предоставляла президенту России возможности продвигать его позицию по Украине.