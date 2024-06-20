Bloomberg сообщил, что Вьетнам проигнорировал мнение США по визиту Путина

США призывали к тому, чтобы ни одна страна не предоставляла Путину возможности продвигать его позицию по Украине. Однако его визит во Вьетнам начался. Ранее президент благодарил республику за ее отношение к украинскому конфликту

Владимир Путин во Вьетнаме (Фото: Никита Орлов / ТАСС)

Вьетнам проигнорировал позицию США по поводу визита в страну российского президента Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Агентство приводит заявление американского посольства в Ханое, сделанное 17 июня, в котором говорилось, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои зверства».

Глава государства прибыл во Вьетнам вечером по московскому времени 19 июня и пробудет там 20 июня. До этого Путин посещал эту страну в 2017 году. В Ханой он отправился из КНДР.

У президента запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, недавно занявшим пост президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания (парламента) Чан Тхань Маном.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной области, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщал Кремль.

Перед приездом Путина в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» появилась его статья «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем». В ней он написал, что «обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций» и отметил сходство позиций России и Вьетнама по вопросам международной политики, в том числе поблагодарил Ханой за «взвешенную позицию по украинскому кризису».