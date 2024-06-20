Президент Вьетнама рассказал о достигнутой с Путиным договоренности

Россия и Вьетнам решили не вступать в союзы с третьими странами в ущерб друг другу. По итогам переговоров президенты также договорились укреплять стратегическое партнерство

Владимир Путин и То Лам (Фото: Nhac Nguyen / Reuters)

Россия и Вьетнам подписали ряд документов в рамках визита президента Владимира Путина в Ханой, говорится на сайте Кремля.

В частности, стороны договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство. Также Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и меморандум о графике реализации проекта строительства Центра ядерной науки и технологий.

Президент Вьетнама То Лам по итогам переговоров с Путиным заявил о достигнутой договоренности не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу. «Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга, — сказал он (цитата по «РИА Новости»). — Мы договорились о наращивании регулярных контактов».

Путин в свою очередь заявил, что Москва и Ханой выступают против создания закрытых военно-политических блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении в АТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Речь идет в том числе о союзе AUKUS, в состав которого входят США, Великобритания и Австралия. В 2023 году они объявили о планах развития альянса в Тихоокеанском регионе, в частности за счет появления у Канберры атомных субмарин. Подобным развитием событий недовольны в Москве и Пекине.

Также российский лидер объявил о переходе двух стран к расчетам в национальных валютах. «Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», сказал Путин. По итогам первого квартала 2024 года их объем составил около 60% по сравнению с более 40% в прошлом году, заявил президент.

Документы о сотрудничестве в ходе визита подписали Министерства юстиции двух стран, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр, РАНХиГС и Вьетнамская академия общественных наук, «Дальневосточный федеральный университет», НИУ ВШЭ и Ханойский университет, ПАО «НОВАТЭК» и «Петровьетнам», российский Фонд прямых инвестиций и фонд «Би-Ви-Ай-Эм», Федеральная налоговая служба и Главное налоговое управление Вьетнама, Российский дорожный научно-исследовательский институт и Институт транспортной науки и технологий Вьетнама.

Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом вечером 19 июня, в ходе поездки запланированы встречи с То Ламом, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнам Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром страны Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

До этого президент России находился в КНДР, где подписал договор о стратегическом партнерстве с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Согласно данным Центрального телеграфного агентства Кореи, документ в том числе содержит пункт о незамедлительном оказании помощи в случае нападения на одну из сторон или перехода в состояние войны.