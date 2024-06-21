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Военная операция на Украине ,  
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Сеул рассказал, какое оружие может начать поставлять Украине

Yonhap: в Сеуле связали объем поставок оружия Киеву с позицией Москвы по КНДР
Сюжет
Военная операция на Украине
Объем поставок оружия Киеву будет зависеть от позиции России в отношении КНДР в будущем, Сеул рассчитывает на отказ Москвы от передачи военных технологий Пхеньяну, пишет Yonhap
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР, передает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Юн Сок Ёля.

«Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем», — сказал чиновник.

По его словам, среди рассматриваемых видов оружия для поставок Киеву — 155-мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны. Однако власти Южной Кореи «сохраняют стратегическую неопределенность» в этом вопросе, рассматривая его как «дипломатический ход», позволяющий оказать давление на Москву для ее отказа от передачи военных технологий Пхеньяну, пишет Yonhap. До этого Сеул поставлял Киеву нелетальное оружие из-за запрета на иную помощь странам, находящимся в состоянии войны.

Южная Корея также намерена вызвать высокопоставленного российского представителя в Сеуле, чтобы выразить протест по поводу подписанного с КНДР договора, отмечает агентство.

Южная Корея расширит санкции против России после соглашения с КНДР
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Фото:Chris McGrath / Getty Images
Речь идет о реакции Сеула на заключение договора о стратегическом партнерстве, который был подписан 19 июня во время визита президента России Владимира Путина в КНДР. Документ в том числе предусматривает немедленное оказание помощи друг другу, если Москва или Пхеньян подвергнутся нападению или окажутся в состоянии войны.

После подписания этого договора власти Южной Кореи решили пересмотреть свою позицию по поставкам оружия на Украину. В ответ Путин заявил, что Сеулу «не о чем беспокоиться». Вместе с тем он предупредил, что поставки летального оружия на Украину станут «большой ошибкой».

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле подчеркивали, что Россию «нельзя победить на поле боя».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия КНДР Южная Корея Украина поставки оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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