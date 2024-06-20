Пресс-конференция Путина по итогам визита во Вьетнам. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин 19 июня приехал с визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Упал — поднялся.
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