Ереван направил Минску ноту протеста из-за слов о руководителях Армении

Здание МИД Армении (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

МИД Армении направил Минску ноту протеста после высказываний пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолия Глаза. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении в своем телеграм-канале.

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Белоруссии, сделанным 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что «пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает».

В случае с Белоруссией «на данный момент это воистину роскошь», отметили в Ереване.

Речь идет о комментарии пресс-секретаря по поводу обещания премьер-министра Армении Никола Пашиняна не посещать Белоруссию, пока пост главы государства занимает Александр Лукашенко.

Глаз заявил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией и не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.

Министр добавил, что Минск уважает армянский народ и искренне желает «ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг? Не вернемся же обратно! Другого пути нет», — сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.

Он обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».