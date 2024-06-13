В Госдуме оценили последствия выхода Армении из ОДКБ

Депутат Картаполов: выход Армении из ОДКБ скажется на ее обороноспособности

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) повлияет на обороноспособность самой страны, а не блока, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому безусловно решение это за армянской стороной», — сказал он.

Накануне армянский премьер Никол Пашинян заявил, говоря о членстве в ОДКБ: «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг?»

Так он отреагировал на слова белорусского президента Александра Лукашенко.

Лукашенко 16 мая назвал «освободительной войной» операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и рассказал, что перед ее началом обсуждал исход с президентом страны Ильхамом Алиевым. «Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — заявил президент Белоруссии.

МИД Армении назвал трактовку слов Пашиняна как намерения выйти из организации ошибочной. Премьер, в свою очередь, заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока Лукашенко является ее президентом. Он также потребовал от последнего найти «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы» для армянского народа. Ереван отозвал своего посла из Минска для консультаций.

Кремль пообещал прояснить позицию Еревана относительно членства в ОДКБ. Москва рассчитывает на сохранение партнерских и союзнических отношений с Арменией, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.