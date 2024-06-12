МИД Армении назвал ошибочной трактовку слов Пашиняна о выходе из ОДКБ

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда примет такое решение. Точных сроков он не назвал, но добавил, что «другого пути нет». В МИДе отметили, что трактовка слов премьера о выходе из ОДКБ на данный момент ошибочна

Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Трактовка слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ошибочна. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Его слова передает News.am.

«Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается», — сказал Мирзоян во время выступления в Национальном собрании.

По его словам, Пашинян сказал, что Ереван решит, когда выйдет из организации, и потом назад не вернется. «Это и было сказано, не меньше, не больше», — добавил глава армянского МИДа.

Речь идет о словах Пашиняна по поводу ОДКБ, которые он произнес в ходе правительственного часа в парламенте 12 июня. «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг?» — заявил премьер-министр.

Он назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. Пашинян также добавил, что когда Ереван выйдет из организации, то обратно не вернется, и «другого пути нет».

В феврале 2024 года глава армянского правительства заявил о фактической заморозке членства страны в ОДКБ. В мае Ереван прекратил финансирование организации. Кроме того, страна уже год не имеет там своего представителя, мероприятия на высоком уровне пропускаются.

Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, говорил в феврале Пашинян. Позже он обвинил организацию в бездействии в ходе конфликта Еревана с Баку.

В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из ОДКБ, выразили готовность к контактам с армянской стороной как в рамках организации, так и на двустороннем уровне. В российском МИДе считают, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз.