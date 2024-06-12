МИД Армении назвал ошибочной трактовку слов Пашиняна о выходе из ОДКБ
Трактовка слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ошибочна. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Его слова передает News.am.
«Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается», — сказал Мирзоян во время выступления в Национальном собрании.
По его словам, Пашинян сказал, что Ереван решит, когда выйдет из организации, и потом назад не вернется. «Это и было сказано, не меньше, не больше», — добавил глава армянского МИДа.
Речь идет о словах Пашиняна по поводу ОДКБ, которые он произнес в ходе правительственного часа в парламенте 12 июня. «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг?» — заявил премьер-министр.
Он назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. Пашинян также добавил, что когда Ереван выйдет из организации, то обратно не вернется, и «другого пути нет».
В феврале 2024 года глава армянского правительства заявил о фактической заморозке членства страны в ОДКБ. В мае Ереван прекратил финансирование организации. Кроме того, страна уже год не имеет там своего представителя, мероприятия на высоком уровне пропускаются.
Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, говорил в феврале Пашинян. Позже он обвинил организацию в бездействии в ходе конфликта Еревана с Баку.
В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из ОДКБ, выразили готовность к контактам с армянской стороной как в рамках организации, так и на двустороннем уровне. В российском МИДе считают, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз.