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Война санкций ,  
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Суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank о взыскании гарантий

Сюжет
Война санкций
Вид на территорию порта Усть-Луга
Вид на территорию порта Усть-Луга (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

⁠ ⁠Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск оператора строительства комплекса в Усть-Луге «Русхимальянса» к Сommerzbank AG о взыскании гарантии за подрядчика Linde, который свернул строительство завода из-за европейских санкций, говорится в картотеке.

Решение принято вечером 19 июня, текст судебного акта пока не опубликован.

Ранее суд по заявлениям «Русхимальянса» принял обеспечительные меры к Commerzbank на почти $94 млн.

Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса»
Бизнес
Вид на офис немецкого Commerzbank

Иск российской компании касается претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Оператор перевел Linde аванс, но эта компания весной 2022 года решила приостановить «все способы развития новых проектов в России», после чего уведомила о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в Россию товаров двойного назначения.

В январе петербургский суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб. По иску «Русхимальянса» также был наложен арест на активы UniCredit на сумму €462,6 млн, Deutsche Bank на сумму €238,6 млн и еще двух немецких банков - Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank на €325. В конце мая суд взыскал с Deutsche Bank €238,126 млн в пользу оператора комплекса по переработке газа в Усть-Луге. «Русхимальянс» требовал обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank, но в этом суд отказал.

«Русхимальянс» учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей» — это оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги.

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Теги
Компании
Усть-Луга Commerzbank
РУСХИМАЛЬЯНС

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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