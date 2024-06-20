Суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к Commerzbank о взыскании гарантий

Вид на территорию порта Усть-Луга (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

⁠ ⁠Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск оператора строительства комплекса в Усть-Луге «Русхимальянса» к Сommerzbank AG о взыскании гарантии за подрядчика Linde, который свернул строительство завода из-за европейских санкций, говорится в картотеке.

Решение принято вечером 19 июня, текст судебного акта пока не опубликован.

Ранее суд по заявлениям «Русхимальянса» принял обеспечительные меры к Commerzbank на почти $94 млн.

Иск российской компании касается претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Оператор перевел Linde аванс, но эта компания весной 2022 года решила приостановить «все способы развития новых проектов в России», после чего уведомила о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в Россию товаров двойного назначения.

В январе петербургский суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб. По иску «Русхимальянса» также был наложен арест на активы UniCredit на сумму €462,6 млн, Deutsche Bank на сумму €238,6 млн и еще двух немецких банков - Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank на €325. В конце мая суд взыскал с Deutsche Bank €238,126 млн в пользу оператора комплекса по переработке газа в Усть-Луге. «Русхимальянс» требовал обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank, но в этом суд отказал.