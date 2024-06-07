Активы еще двух немецких банков арестовали по иску «Русхимальянса»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, деньги и ценные бумаги Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank. Такое решение суд принял в качестве обеспечительных мер по иску оператора строительства комплекса в Усть-Луге «Русхимальянса».
«Русхимальянс» в августе 2023 года потребовал от германских банков более €322 млн и почти €2,8 млн процентов за просрочку по банковской гарантии.
Под арестом оказались чуть более €325 млн на всех банковских счетах Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, на их ценных бумагах и недвижимости. Также арестованы права требования обоих банков по кредитному договору от 28 мая 2018 года к ПАО «Нижнекамскнефтехим» и все иные права требования к любым иным лицам.
Unicredit Bank, Commerzbank и Deutsche Bank.
Все иски российской компании касаются претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Оператор перевел Linde аванс, но эта компания весной 2022 года решила приостановить «все способы развития новых проектов в России», после чего уведомила о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в Россию товаров двойного назначения.
«Русхимальянс» учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей» — это оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги.
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