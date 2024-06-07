 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Активы еще двух немецких банков арестовали по иску «Русхимальянса»

Сюжет
Война санкций
Landesbank Baden-Wurttemberg
Landesbank Baden-Wurttemberg (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, деньги и ценные бумаги Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank. Такое решение суд принял в качестве обеспечительных мер по иску оператора строительства комплекса в Усть-Луге «Русхимальянса».

«Русхимальянс» в августе 2023 года потребовал от германских банков более €322 млн и почти €2,8 млн процентов за просрочку по банковской гарантии.

Под арестом оказались чуть более €325 млн на всех банковских счетах Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, на их ценных бумагах и недвижимости. Также арестованы права требования обоих банков по кредитному договору от 28 мая 2018 года к ПАО «Нижнекамскнефтехим» и все иные права требования к любым иным лицам.

«Русхимальянс» подал иск к двум немецким банкам почти на 31 млрд руб.
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Ранее суд по заявлениям «Русхимальянса» принял обеспечительные меры к Unicredit Bank, Commerzbank и Deutsche Bank.

Все иски российской компании касаются претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Оператор перевел Linde аванс, но эта компания весной 2022 года решила приостановить «все способы развития новых проектов в России», после чего уведомила о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в Россию товаров двойного назначения.

«Русхимальянс» учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей» — это оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Арбитражный суд арест активы Газпром Усть-Луга
Материалы по теме
Суд решил взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»
Бизнес
Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса»
Бизнес
«Русхимальянс» подал иск к ЮниКредит Банку на 45,7 млрд руб.
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Кремль объяснил разницу между нынешним и Карибским кризисом Политика, 20:41
Суд в Москве отправил под арест француза Винатье Общество, 20:38
Суд арестовал главу администрации поселения Марушкинское в Москве Общество, 20:35
ПСБ даст финансовые гарантии Подольскому машиностроительному заводу Пресс-релиз, 20:34
Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE Спорт, 20:34
Кремль исключил возможность России быть «Дедушкой Морозом» для Африки Политика, 20:27
Набиуллина назвала решения для проблемы низкой ликвидности рынка ЦФА Крипто, 20:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать Экономика, 20:15
НАТО потребовало от членов альянса согласовывать отправку сил на Украину Политика, 20:14
Путин раскрыл число пунктов, занятых армией России в 2024 году Политика, 20:12
«Хромпик» расширит партнерство с правительством Свердловской области Пресс-релиз, 20:11
Активы еще двух немецких банков арестовали по иску «Русхимальянса» Финансы, 20:03
Инди-рок, хип-хоп, джаз и спорт: главные музыкальные фестивали лета-2024 Life, 19:54
На сессии РБК обсудили применение беспилотников в отраслях экономики Отрасли, 19:52