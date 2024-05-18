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Активы Deutsche Bank арестовали по иску «Русхимальянса»

Суд Петербурга арестовал активы Deutsche Bank по иску «Русхимальянса»
Оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги добился ареста счетов Deutche Bank на €238,6 млн, организация требует обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы, счета и недвижимое имущество Deutche Bank на €238,6 млн по иску «Русхимальянса». Постановление опубликовано на сайте суда, решение датировано 16 мая. Следующее заседание назначено на 28 мая.

Под арестом оказались ценные бумаги, принадлежащие Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», а также недвижимое имущество компаний. Кроме того, обеспечительные меры наложены на денежные средства, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением счетов типа «С», счетов типа «И», открытых на Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».

Требования «Русхимальянса» удовлетворены частично.

«Русхимальянс» учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей», это оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Иск был подан летом прошлого года. Сумма претензий к Deutsche Bank AG составляет 22,223 млрд руб. (238,1 млн евро выплат по гарантии и 479,51 тыс. евро неустойки) в рамках претензий по банковским гарантиям, организация требует обратить взыскания на 100-процентные «дочки» Deutsche Bank в России.

«Русхимальянс» ведет судебную тяжбу еще с двумя немецкими организациями: Commerzbank AG на 8,726 млрд руб. и химической компанией Linde. В январе тот же петербургский суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб. По иску «Русхимальянса» также наложен арест на активы UniCredit.

Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit выступали поручителями по контракту «Русхимальянс», Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries на строительство завода по переработке и сжижению природного газа в порту Усть-Луга, соглашение заключили в 2021 году. Оператор перевел Linde аванс, но эта компания весной 2022 года решила приостановить «все способы развития новых проектов в России», после чего уведомила о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в Россию товаров двойного назначения.

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Deutsche Bank арест активов Газпром Усть-Луга

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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