Арбитраж арестовал активы Linde в России на 35 млрд руб.

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд руб., следует из карточки арбитражного дела, опубликованной на сайте суда. Речь идет о Linde GmbH из Германии и ее материнской компании Linde PLC, зарегистрированной в Ирландии.

С иском в суд обратился один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге компания «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». Она инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода.

По условиям контракта, «РусХимАльянс» обратится в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde.

«Цена иска «РусХимАльянса» к Ответчикам, как указывалось выше, составит 946 543 608 евро неотработанного аванса и 25 758 246 евро, 7 609 185 412 руб. убытков. При этом совокупная стоимость имущества, о наложении ареста на которое просит Заявитель, составляет 35 005 393 246 руб., что в два раза меньше предъявляемых к Ответчикам требований», — говорится в определении суда об обеспечительных мерах от 30 декабря 2022 года.

При этом «РусХимАльянс» в течение 15 рабочих дней с момента решения об обеспечительных мерах должен приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde, а именно: направить уведомление о направлении спора для рассмотрения высшим руководством. Еще через 45 дней и 5 рабочих дней должно в Гонконгский международный арбитражный центр должно быть направлено уведомление об арбитраже.

Местом рассмотрения спора является Гонконг, местом слушаний определен Стокгольм, Швеция.

РБК направил запросы в «РусХимАльянс» и Linde.

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