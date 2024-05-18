Суд арестовал €94 млн немецкого Commerzbank по иску «Русхимальянса»

Оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги добился ареста счетов Commerzbank на €94 млн. Ранее по иску «Русхимальянса» также были арестованы счета UniCredit Bank и Deutsche Bank

Вид на офис немецкого Commerzbank (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы Commerzbank на сумму €94 млн (9,2 трлн руб. по курсу на момент публикации) в качестве обеспечительных мер по иску «Русхимальянса» (оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден «Газпромом» и «Русгаздобычей»), следует из определения суда в картотеке.

«Наложить арест на иные ценные бумаги, принадлежащие «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт» <...>, а также на ценные бумаги, принадлежащие АО «Коммерцбанк» (Евразия) <...>, в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях», — сказано в документе. В связи с этим предусмотрен арест средств, которые находятся или будут поступать на счета обоих банков, а также на их недвижимое имущество.

Суд также вынес решение об аресте 100% акций «Коммерцбанк Акциенгезелльшафт» в АО «Коммерцбанк» (Евразия) — сумма не уточняется, немецкий банк полностью владеет своим российским филиалом; об аресте 100% доли в ООО «Дом на набережной 2» (здание банка площадью 7134 кв. м на Кадашевской набережной Москвы, им владеет «дочка» Commerzbank); о запрете для ОАО «Реестр» (занимается регистрацией акционеров) совершать любые действия в отношении акций Коммерцбанка.

«Русхимальянс» учрежден «Газпромом» и «Русгаздобычей», это оператор интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги.

Тот же суд 16 мая вынес решение об аресте по иску «Русхимальянса» российских активов, счетов и недвижимости Deutsche Bank на €238,6 млн.

Иск «Русхимальянса» в отношении немецкого банка был подан в июле 2023 года. Дело касалось строительства в районе Усть-Луги проекта газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde.

В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а «Русхимальянс» сообщил подрядчику о расторжении контракта. Поручителями Linde по EPC-контракту на проектирование, закупки и строительство выступали Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit Bank. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.

В январе петербургский суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб. По иску «Русхимальянса» также был наложен арест на активы UniCredit на сумму €462,6 млн и Deutsche Bank на сумму €238,6 млн.