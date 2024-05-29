Суд решил взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Deutsche Bank €238,126 млн в пользу «Русхимальянса», говорится в опубликованной судом резолютивной части решения. Также суд обязал банк выплатить российской компании неустойку, начисленную на сумму основного долга исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки.
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