Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России

Суд наложил арест на на активы Unicredit Bank в России на сумму €463 млн

«РусХимАльянс», оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, подал иск против UniCredit Bank в прошлом году и требует взыскать задолженность по банковским гарантиям

Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на часть активов и счетов АО «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен), следует из данных электронной картотеки суда. Под арест попали активы на сумму €462,6 млн, решение принято по иску компании «РусХимАльянс» (оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги, учрежден «Газпромом» и «РусГазДобычей»).

Иск к UniCredit Bank компания подала в суд в августе 2023 года. Из судебного определения тогда следовало, что компания хочет взыскать задолженность по выплате по банковским гарантиям на сумму более €443 млн и неустойку в размере свыше €4,4 млн с продолжением ее начисления по дату погашения задолженности.

До этого «РусХимАльянс» также обратился в суд с претензиями к немецким банкам Deutsche Bank и Commerzbank. Банки выступили поручителями по EPC-контракту на проектирование, закупки и строительство, заключенному в 2021 году немецкой Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries с «Газпромом» и его партнерами по комплексу в Усть-Луге, писал Reuters. Требования в иске к Deutsche Bank AG составляют 22,223 млрд руб., к Commerzbank AG — 8,726 млрд руб.

«РусХимАльянс» ведет судебную тяжбу и с Linde, иск был против нее был подан в связи с невыполнением ею обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. В марте 2022 года Linde Group объявила о прекращении реализации новых проектов в России, но заявила, что продолжит исполнять требования в рамках уже подписанных контрактов, если это не будет противоречить санкциям против России.

В январе 2023 года суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб.