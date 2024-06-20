«Фонтанка» сообщила о заболевшей ботулизмом скрипачке Мариинского театра

Артистка Мариинского театра попала в реанимацию после отравления салатом лобио в Москве, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на коллег пострадавшей.

Во время гастролей в Москве музыкант заказала блюдо в сервисе доставки «Самокат». Позднее у девушки зафиксировали двоение в глазах, заторможенную речь, сложности с глотанием.

По информации издания, артистку увезли на скорой перед репетицией, в больнице уточнили, заказывала ли она лобио. После пострадавшую перевели в реанимацию в другом медицинском учреждении.

Первые случаи отравления людей в Москве зафиксировали 14 июня. Через три дня с ботулизмом госпитализировали более 150 человек в Казани, Нижегородской области и других регионах. В больницы столицы с симптомами ботулизма обратились около 120 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Кроме того, 19 июня в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в связи с массовым отравлением специалисты ведомства обзвонили 1034 человека и выявили 76 случаев ботулизма в столице. Отравление диагностировали у тех, кто ел «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

Роспотребнадзор сообщил, что производство блюд проходило в антисанитарных условиях. В «Кухне на районе» заявили, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям ведомства.

Гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора компании — производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина отправили под домашний арест до 15 августа. Повар «Савон-К» Карим Норматов находится в СИЗО.