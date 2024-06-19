 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Двух фигурантов дела об отравлении лобио отправили под домашний арест

Елена Машкова
Елена Машкова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскорецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест главу отдела качества ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Елену Машкову и коммерческого директора компании-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Следствие требовало отправить Машкову и Шина в СИЗО, но суд не удовлетворил ходатайство. Под домашний арест фигурантов дела отправили до 15 августа, ее освободили из-под стражи в зале суда.

Машковой и Шину вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы. Шину также предъявили обвинение по статье об организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК, до семи лет заключения).

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Замоскворецкий суд «Кухня на районе» лобио

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 17:39
Путин прибыл во Вьетнам Политика, 21:53
Чемпион России по футболу перешел из ЦСКА в «Химки» Спорт, 21:48
Двух фигурантов дела об отравлении лобио отправили под домашний арест Общество, 21:33
Собянин посоветовал не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей Общество, 21:26
Что происходит с долларом: с чем связан обвал за два дня более чем на ₽6 Инвестиции, 21:20
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 21:17
В ЕС заявили о нехватке специалистов по взрывчатке Технологии и медиа, 21:07
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Германия обыграла Венгрию и вышла в плей-офф. Как проходит Евро Спорт, 21:03
Суд в Петербурге арестовал художницу за обнаженную фотосессию на кладбище Общество, 20:59
Сборная Германии первой вышла в плей-офф домашнего чемпионата Европы Спорт, 20:56
Что последует за договоренностью России и КНДР о взаимной военной помощи Политика, 20:37
Губернатор уточнил данные о раненых при обстреле Грайворона Общество, 20:31
Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить продукцию Общество, 20:27
Энергодар остался без света после атаки дрона Общество, 20:17