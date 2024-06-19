Двух фигурантов дела об отравлении лобио отправили под домашний арест

Елена Машкова (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскорецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест главу отдела качества ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Елену Машкову и коммерческого директора компании-производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Следствие требовало отправить Машкову и Шина в СИЗО, но суд не удовлетворил ходатайство. Под домашний арест фигурантов дела отправили до 15 августа, ее освободили из-под стражи в зале суда.

Машковой и Шину вменяют п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы. Шину также предъявили обвинение по статье об организации незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК, до семи лет заключения).

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