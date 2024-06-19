Путин обвинил Запад в нарушении обязательств из-за поставок F-16 Киеву

Истребители F-16 (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Страны Запада грубо нарушат взятые на себя международные обязательства, если поставят высокоточные вооружения и истребители F-16 на Украину для ударов по территории России. Об этом заявил журналистам президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «РИА Новости».

«Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — сказал глава государства.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты должны передать стране «столь необходимые» ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое вооружение в новом пакете помощи.

Украинские власти среди приоритетов называли получение наиболее дальнобойных моделей американских ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Киев намерен использовать их для ударов по военным аэродромам и другим целям в Крыму, говорил Зеленский.

Отправить на Украину истребители F-16 пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Reuters писал, что первые самолеты Киев может получить в июне-июле 2024 года. По данным The New York Times, летом Украина может получить шесть истребителей.

Москва осуждает военную помощь Киеву и называет поставки оружия доказательством прямой вовлеченности НАТО в конфликт. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил Путин. Кремль предупреждал об ответе на возможные удары по российской территории.