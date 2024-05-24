Зеленский сообщил о получении «столь необходимых» дальнобойных ракет

ВСУ получают оружие, имеющее большее значение на фоне продвижения Москвы близ Харькова, сообщил президент Зеленский. Он не уточнил, о какой модели идет речь. Москва требует перестать снабжать Украину оружием

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

США в новом пакете помощи передадут «столь необходимые» ракеты большой дальности, высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое вооружение, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в X.

«Этот пакет имеет решающее значение прямо сейчас, поскольку противник усиливает атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — добавил Зеленский.

О новом пакете помощи США объявили ранее днем, его сумма — $275 млн. Госдепартамент перечислил, что ВСУ получат снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему, а также средства для химической, биологической и ядерной защиты. «Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы доставим новый пакет как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать его для защиты своей территории», — пояснил госсекретарь Энтони Блинкен.

Украинские власти в числе своих приоритетов называют получение наиболее дальнобойных моделей американских ракет ATACMS. В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км.

Как выяснили Politico и Wall Street Journal (WSJ), представители Украины попросили от американских коллег снять запрет на использование оружия по целям на территории России. По сведениям New Tork Times, Госдепартамент активно лоббирует снятие запрета.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и связывает поставки западного оружия с вмешательством в конфликт. Минобороны не раз отчитывалось о перехвате ATACMS. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — оценивал представитель российского президента Дмитрий Песков заявления о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России.