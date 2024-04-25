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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на поставку ракет Киеву словами «мы победим»

Песков: поставки дальнобойных ракет Киеву не изменят исхода военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
США подливают масла в огонь, поставляя дальнобойное оружие Киеву, но исход военной операции предрешен, заявил Песков. Москва осуждает военные поставки Киеву
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о секретных поставках Вашингтоном дальнобойных ракет Украине и их применении Киевом, что Россия победит. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину.

«Они продолжают подливать масло в огонь, они не могут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — заявил представитель Кремля.

По его словам, поставки дальнобойных ракет Киеву лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт. Песков обратил внимание, что на момент, когда поставки уже осуществились, «законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу».

По его словам, с такими вооружениями Украине будет «больнее». «На Украине будет больше разрушений, потому что, как сказал [президент России Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — санитарная, буферная зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — пояснил Песков.

ATACMS (Army TACtical Missile System) — это тактическая баллистическая ракета типа «земля-земля». Дальность варьируется в зависимости от модификации. К примеру, у ATACMS block I (MGM 140A) показатель составляет 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — 300 км.

Первые ракеты ATACMS дальностью 165 км Украина получила осенью 2023 года, сообщал Белый дом. Киев долгое время просил о передаче более дальнобойных ракет.

Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников сообщали, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а Киев уже использовал их. Представитель Пентагона Гаррон Гарн сообщил, что президент США Джо Байден одобрил передачу ракет в феврале. По его словам, о поставках не объявляли по просьбе Киева.

Байден подписал закон о военной помощи Киеву на $60,64 млрд, который в том числе предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет, только 24 апреля.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.

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Георгий Смирнов
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