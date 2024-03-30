Зеленский назвал, как Украина применит дальнобойные ракеты ATACMS

Украина без помощи США будет отступать «шаг за шагом» и потеряет «большие города», но если бы получила ракеты ATACMS большей дальности — смогла бы поражать цели в Крыму, сказал Зеленский. Москва требует прекратить снабжение ВСУ

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Украина планирует использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по военным аэродромам и другим целям в Крыму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Washington Post.

Зеленский пояснил, что когда российская армия наносит ракетные удары по энергетическим и промышленным целям, ответом на эти действия станут ATACMS.

«Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — заявил он.

Журналист спросил у него, действительно ли, как ходят слухи, ракеты уже отправились из США. Зеленский засмеялся и отметил, что не может раскрывать эту информацию, но пока их на Украине нет.

Украина из-за пробуксовки с законопроектом о военной помощи в конгрессе США «потеряла полгода», и сейчас Киев «пытается найти какой-то способ не отступать», признал Зеленский. Без американской поддержки ВСУ лишаются ПВО, ракет Patriot, постановщиков помех для радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов калибром 155 мм. «Это значит, что мы будем отходить, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами», — предупредил политик. По его мнению, если линия фронта рухнет, российские войска смогут зайти в «большие города».

Президента Украины также спросили, не считает ли он американского коллегу Джо Байдена излишне осторожным в вопросе поставок оружия. На это Зеленский ответил: «Я думаю, что он осторожно относится к [риску] ядерной атаки со стороны России». По его мнению, российский президент Владимир Путин не стал бы доводить ситуацию до обмена ядерным ударами.

ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») разработан американской Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля», которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км.

Киев просит передать ему модель с дальностью именно в 300 км. В прошлом октябре украинская армия получила модель на 165 км и применила ее в Запорожской области. Как выяснила в середине марта Wall Street Journal, сейчас американские власти рассматривают возможность поставок ракет с дальностью полета в 300 км, в Пентагоне этого пока не подтвердили.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и связывает поставки западного оружия с вмешательством в конфликт. «Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю», — отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.