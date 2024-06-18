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Военная операция на Украине ,  
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Попавший с двумя журналистами НТВ под обстрел в Горловке офицер умер

Сюжет
Военная операция на Украине
13 июня сотрудники телеканала вместе с сопровождавшим их военным попали под удар со стороны ВСУ. Оператор НТВ скончался, репортеру ампутировали руку, его перевезли на лечение в Москву
Антон Микужис
Антон Микужис (Фото: Антон Микужис / VK)

Сопровождавший попавших под обстрел в Горловке журналистов НТВ военнослужащий Антон Микужис скончался, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ).

«В больнице умер Антон Микужис», — сообщил ЛИЦ один из его сослуживцев.

Микужису было 33 года. Ранее военный служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, отмечает ЛИЦ.

В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке
Политика
Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо)

Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и сопровождавший их офицер попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой в ДНР 13 июня. Все трое получили тяжелые ранения.

Через несколько часов после атаки Кожин скончался, оператору было 46 лет. Ивлиев в результате обстрела лишился руки, его эвакуировали в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и 144 Уголовного кодекса). В МИД России заявили, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

МИД обвинил Киев в гибели фотокорреспондента Цицаги
Политика
Мария Захарова

16 июня в ДНР погиб фотокорреспондент Никита Цицаги. По данным портала News.ru, где работал фотограф, он скончался в результате атаки украинских дронов в районе Никольского монастыря под Угледаром. Корреспондент сотрудничал с такими российскими СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия».

По информации российского президента Владимира Путина, к началу июня в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине НТВ военные ДНР

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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