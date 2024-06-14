Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву

Алексей Ивлиев (Фото: zavodfoto / YouTube)

Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, который накануне попал под обстрел под Горловкой, эвакуировали в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

Ранее телеканал НТВ опубликовал видео с журналистом. Тот сообщил, что из-за ранения лишился руки.

Алексей Ивлиев, телеоператор Валерий Кожин и сопровождающий их офицер попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой. Все трое получили тяжелые ранения, Кожин вскоре скончался. Ему было 46 лет, он неоднократно работал в горячих точках.

Российский МИД назвал атаку на репортеров целенаправленной. ООН выступила против нападений на журналистов, «где бы они ни находились». Официальный представитель генсека организации Фархан Хак подчеркнул, что у журналистов должно быть право на беспрепятственную работу без вреда для здоровья.