 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Ивлиев
Алексей Ивлиев (Фото: zavodfoto / YouTube)

Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, который накануне попал под обстрел под Горловкой, эвакуировали в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

Ранее телеканал НТВ опубликовал видео с журналистом. Тот сообщил, что из-за ранения лишился руки.

Раненный в Горловке журналист НТВ потерял руку
Политика
Алексей Ивлиев

Алексей Ивлиев, телеоператор Валерий Кожин и сопровождающий их офицер попали под обстрел в поселке Гольмовский под Горловкой. Все трое получили тяжелые ранения, Кожин вскоре скончался. Ему было 46 лет, он неоднократно работал в горячих точках.

Российский МИД назвал атаку на репортеров целенаправленной. ООН выступила против нападений на журналистов, «где бы они ни находились». Официальный представитель генсека организации Фархан Хак подчеркнул, что у журналистов должно быть право на беспрепятственную работу без вреда для здоровья.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
журналист ранение эвакуация ДНР обстрел НТВ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Раненный в Горловке журналист НТВ потерял руку
Политика
Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ после гибели оператора НТВ
Политика
Минцифры пообещало помощь семьям пострадавших от обстрела журналистов НТВ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Орбан сообщил о планах НАТО создать три хаба в Европе для оружия Украине Политика, 11:56
Песков анонсировал выступление Путина в МИДе Политика, 11:52
Ушаков назвал темы беседы Путина с руководством МИДа Политика, 11:49
На «саммите мира» в Швейцарии Армению представит секретарь Совбеза Политика, 11:43
Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву Политика, 11:33
Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах Политика, 11:33
Акции «Аэрофлота» подорожали до максимума с середины февраля 2022 года Инвестиции, 11:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Догнать США: как Китай пытается перехватить лидерство в сфере ИИ Pro, 11:24
ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу написания дипломов и рефератов Бизнес, 11:24
Акции Мосбиржи начали торги падением из-за дивидендного гэпа Инвестиции, 11:07
Новая индустрия: на какие технологии делает ставку Москва Отрасли, 11:06
Белоусов обсудил с Дюминым поставки дронов военным Политика, 11:02
В каких случаях за «свободное ПО» придется заплатить Pro, 10:59
Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности Политика, 10:58