Путин назвал число погибших в зоне боевых действий российских журналистов
В зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.
Президента спросили, готова ли Россия сотрудничать с французскими властями для расследования гибели французского журналиста Армана Сольдена — оператора Agence France-Press (AFP) — в зоне боевых действий на Украине.
«Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? <...> Как минимум 30 человек погибло. И никто не дает возможности расследовать, что с ними произошло», — сказал Путин, уточнив данные у пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Вместе с тем, подчеркнул Путин, Россия готова сделать все, что от нее зависит в этом вопросе, в частности организовать работу в рамках расследования.
В апреле в результате атаки FPV-дрона в зоне военной операции погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, работавший там с февраля 2022 года. В зоне боевых действий также погиб его коллега с телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате удара дрона в Запорожской области. Там же погибли и другие российские журналисты, в том числе военкор Ростислав Журавлев.
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