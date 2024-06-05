Путин назвал число погибших в зоне боевых действий российских журналистов

Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК «Лахта-центр» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

Президента спросили, готова ли Россия сотрудничать с французскими властями для расследования гибели французского журналиста Армана Сольдена — оператора Agence France-Press (AFP) — в зоне боевых действий на Украине.

«Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? <...> Как минимум 30 человек погибло. И никто не дает возможности расследовать, что с ними произошло», — сказал Путин, уточнив данные у пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, Россия готова сделать все, что от нее зависит в этом вопросе, в частности организовать работу в рамках расследования.

В апреле в результате атаки FPV-дрона в зоне военной операции погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, работавший там с февраля 2022 года. В зоне боевых действий также погиб его коллега с телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате удара дрона в Запорожской области. Там же погибли и другие российские журналисты, в том числе военкор Ростислав Журавлев.