 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Два сотрудника НТВ и офицер получили ранения в Горловке

Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадавшие — корреспондент Алексей Ивлиев, который работает на НТВ более 30 лет, и оператор Валерий Кожин. Также ранен офицер сопровождения. Все они госпитализированы. Медики сообщили ТАСС, что все они в коме
Алексей Ивлиев
Алексей Ивлиев (Фото: zavodfoto / YouTube)

В Горловке в ДНР получили тяжелые ранения корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала, сообщил мэр Иван Приходько.

НТВ позднее уточнил, что пострадали два их сотрудника — Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий раненый — офицер сопровождения. Инцидент произошел в поселке Гольмовский на севере Горловки.

ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что пострадавшие в коме, их оперируют. По данным Донецкого агентства новостей, у одного из раненых открытая черепно-мозговая травма.

56-летний Ивлиев работает в службе информации НТВ с 1993 года, его специализация — горячие точки, регионы и экологические темы. В июне он выпустил четыре сюжета, касающихся событий в зоне военной операции.

РБК направил запрос в НТВ.

Путин назвал число погибших в зоне боевых действий российских журналистов
Политика
Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК &laquo;Лахта-центр&raquo; в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума

10 июня в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны. Журналист попал в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча.

В конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Вместе с ним ехал военный корреспондент Евгений Поддубный, который и рассказал об инциденте.

5 июня президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военных действий погибли как минимум 30 российских журналистов. В прошлом ноябре корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался, получив осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, в зоне военной операции погибли несколько иностранных журналистов. Так, в мае 2023-го при ракетном обстреле на окраине Часова Яра в ДНР был смертельно ранен журналист AFP Арман Сольден.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Евгения Стогова
НТВ журналисты Горловка ДНР

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Шебекино трое бойцов и журналист «России 24» подорвались на мине
Политика
Гладков рассказал о состоянии подорвавшегося на мине телеоператора
Политика
Оператор ВГТРК получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Финалист Лиги чемпионов объявил об уходе главного тренера Спорт, 14:27
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой Общество, 14:12
Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи Политика, 14:08
Почему родители кричат на детей и как найти путь к общению Pro, 14:02
Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан» Спорт, 14:01
МВД объявило в розыск журналиста Александра Макашенца Политика, 14:00
Кремль заявил о способности ЦБ обеспечить стабильность после санкций США Политика, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ раскрыла хищение из Соцфонда на ₽1 млрд Общество, 13:51
Москвичей попросили сменить машины на метро из-за ливня Общество, 13:47
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 13:44
Китайцы скупили всю еду в кафе вратаря Сингапура за спасение в отборе ЧМ Спорт, 13:43
Как прошел ЦИПР-2024 РБК Events, 13:42
На протестах в Армении пострадали более 100 человек. Фотогалерея Политика, 13:37 
Кремль пообещал прояснить позицию Армении по членству в ОДКБ Политика, 13:37