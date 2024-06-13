Два сотрудника НТВ и офицер получили ранения в Горловке

Пострадавшие — корреспондент Алексей Ивлиев, который работает на НТВ более 30 лет, и оператор Валерий Кожин. Также ранен офицер сопровождения. Все они госпитализированы. Медики сообщили ТАСС, что все они в коме

Алексей Ивлиев (Фото: zavodfoto / YouTube)

В Горловке в ДНР получили тяжелые ранения корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника телеканала, сообщил мэр Иван Приходько.

НТВ позднее уточнил, что пострадали два их сотрудника — Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий раненый — офицер сопровождения. Инцидент произошел в поселке Гольмовский на севере Горловки.

ТАСС со ссылкой на врачей пишет, что пострадавшие в коме, их оперируют. По данным Донецкого агентства новостей, у одного из раненых открытая черепно-мозговая травма.

56-летний Ивлиев работает в службе информации НТВ с 1993 года, его специализация — горячие точки, регионы и экологические темы. В июне он выпустил четыре сюжета, касающихся событий в зоне военной операции.

РБК направил запрос в НТВ.

10 июня в городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны. Журналист попал в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча.

В конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Вместе с ним ехал военный корреспондент Евгений Поддубный, который и рассказал об инциденте.

5 июня президент Владимир Путин сообщил, что в зоне военных действий погибли как минимум 30 российских журналистов. В прошлом ноябре корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался, получив осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, в зоне военной операции погибли несколько иностранных журналистов. Так, в мае 2023-го при ракетном обстреле на окраине Часова Яра в ДНР был смертельно ранен журналист AFP Арман Сольден.