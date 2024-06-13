В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке

Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо) (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

В МИД России считают, что атака на репортеров телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — сказала Захарова.

Журналисты госпитализированы в тяжелом состоянии. Захарова уточнила, что Москва рассчитывают на осуждение в ООН действий Киева по отношению к представителям прессы.

13 июня 2024 года в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР Ивлиев, Кожин и сопровождающий их офицер получили тяжелые ранения при обстреле Никитовского района.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что оба сотрудника телеканала получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.