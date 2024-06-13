 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке

Захарова: обстрел журналистов в Горловке был целенаправленным ударом
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо)
Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо) (Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС)

В МИД России считают, что атака на репортеров телеканала НТВ в Горловке в ДНР со стороны Украины была целенаправленной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, по некоторым сведениям, и сброса боеприпаса с беспилотника, тяжелейшие ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлев, его коллега оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения», — сказала Захарова.

Журналисты госпитализированы в тяжелом состоянии. Захарова уточнила, что Москва рассчитывают на осуждение в ООН действий Киева по отношению к представителям прессы.

Два сотрудника НТВ и офицер получили ранения в Горловке
Политика
Алексей Ивлиев

13 июня 2024 года в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР Ивлиев, Кожин и сопровождающий их офицер получили тяжелые ранения при обстреле Никитовского района.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что оба сотрудника телеканала получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
МИД Украина журналисты обстрел ДНР

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка
Политика
Мирный житель погиб при обстреле Шебекино из РСЗО
Политика
После обстрела без электричества остались более 15 тыс. жителей ЛНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
Число вынужденно перемещенных лиц в мире сравнялось с населением Японии Политика, 17:35
Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта Общество, 17:30
Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне Технологии и медиа, 17:29
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 17:24
ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже Спорт, 17:22
Польша отказалась передать Украине свою батарею Patriot Политика, 17:21
В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке Политика, 17:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Средние ставки по рыночной ипотеке за год выросли в 1,6 раза Недвижимость, 17:15
Тапир Тео предсказал исход первой игры Евро Германия — Шотландия Спорт, 17:11
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже Финансы, 17:09
В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы Политика, 17:08
В ОНК опровергли получение Тимуром Ивановым посылок с маркетплейса Общество, 17:08
Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня» Общество, 17:02
В Албании приостановили работу парламента из-за Евро-2024 Спорт, 17:00