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Военная операция на Украине ,  
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МИД обвинил Киев в гибели фотокорреспондента Цицаги

Захарова: гибель фотокорреспондента Цицаги стала очередным преступлением Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России)

ВСУ целенаправленно нанесли удар по российскому фотокорреспонденту Никите Цицаги в ДНР, в результате которого он погиб, это очередное тяжкое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ведомстве потребовали от профильных международных организаций и структур, в частности от гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, осудить атаки на российских журналистов.

Портал News.ru, где работал Цицаги, сообщил о его гибели утром 16 июня. Фотокорреспондента не стало в результате атаки украинских дронов в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда он планировал сделать репортаж.

Цицаги сотрудничал с такими российскими СМИ, как ТАСС, «Коммерсантъ», Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж для «Новой вкладки» под названием «Все горит и ничего нету» из города Шебекино Белгородской области.

В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к гибели фотографа.

В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке
Политика
Алексей Ивлиев и Валерий Кожин (слева направо)

Захарова отметила, что удар, в результате которого погиб Цицаги, стал «второй за неделю атакой на сотрудников СМИ со схожим почерком».

Ранее на этой неделе, 13 июня, под обстрел в ДНР попали журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин. В результате Кожин умер, Ивлиев лишился одной руки и был эвакуирован в Москву.

Российский СК возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и 144 Уголовного кодекса). В МИД России заявили, что атака на репортеров была целенаправленной.

По словам российского президента Владимира Путина, к началу июня в зоне боевых действий на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД фотокорреспондент журналист Украина ДНР
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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