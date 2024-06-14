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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело после гибели оператора НТВ в Горловке

Сюжет
Военная операция на Украине
Дело по ст. 105 и ст. 144 УК возбудили после гибели оператора НТВ и ранения еще двух человек в результате обстрела в Горловке. Представителей СМИ представят к ведомственным наградам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и ст. 144 УК) возбуждено после гибели оператора НТВ Валерия Кожина в результате обстрела Горловки, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении СК.

Об обстреле Горловки сообщил 13 июня мэр Иван Приходько. Ранения также получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. 46-летний Кожин скончался в тот же день. Ивлиев лишился руки, его эвакуировали в Москву. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить журналистов к ведомственным наградам.

МИД России счел целенаправленной атаку на репортеров в Горловке. ООН осудила нападения на журналистов, «где бы они ни находились». У представителей СМИ должно быть право на беспрепятственную работу без вреда здоровью, подчеркивал официальный представитель генсека всемирной организации Фархан Хак.

Раненого под Горловкой журналиста НТВ эвакуировали в Москву
Политика
Алексей Ивлиев

5 июня президент Владимир Путин заявил о гибели как минимум 30 российских журналистов в зоне боевых действий. Помимо прочего, в мае 2023 года смертельные ранения получил иностранный представитель СМИ — корреспондент Agence France-Presse Арман Сольден.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Горловка гибель журналисты НТВ обстрел

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