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Военная операция на Украине ,  
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Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР

В ДНР при атаке со стороны Украины погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги
Сюжет
Военная операция на Украине
Журналист погиб во время атаки украинских дронов в ДНР. Это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, где Цицаги планировал сделать репортаж. Фотограф сотрудничал с News.ru, ТАСС, Lenta.ru, «Новой вкладкой»
Никита Цицаги
Никита Цицаги (Фото: Muni Oo / VK)

Фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в Донецкой народной республике. Об этом сообщает портал News.ru, где Цицаги работал фотографом.

По данным издания, корреспондент погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины.

«Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж. Информацию о гибели корреспондента подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы», — говорится в сообщении News.ru.

Цицаги сотрудничал с несколькими российскими СМИ, в том числе агентством ТАСС и изданием Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж под названием «Все горит и ничего нету», который он сделал в приграничном Шебекино в Белгородской области для журнала «Новая вкладка».

СК возбудил дело после гибели оператора НТВ в Горловке
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее на этой неделе, 13 июня, журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин попали под обстрел в поселке Гольмовский на севере Горловки в ДНР. Журналистов сопровождал военный. Все трое получили тяжелые ранения. В итоге спустя несколько часов после атаки Кожин умер. Ивлиев лишился одной руки, его эвакуировали в Москву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании деятельности журналистов (ст. 105 и ст. 144 Уголовного кодекса). В МИД России считают, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

В зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов, сообщил 5 июня президент Владимир Путин.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
фотокорреспондент журналист фотограф ДНР Украина

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