Пограничники России и Финляндии на встречах обсуждают правила порядка на границе

В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками

Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Участники встреч российских и финских пограничников обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и поддержанием порядка на границе, сообщили РБК в штаб-квартире пограничной службы Финляндии.

Ранее в погранслужбе Северной Карелии рассказали Reuters, что финские пограничники регулярно проводят встречи с коллегами из России.

«На встречах обсуждаются вопросы, связанные с пограничной безопасностью, и ставится цель разработать общие средства поддержания безопасности и порядка на финляндско-российской границе», — пояснили РБК в пресс-службе. Там отметили, что если вопрос не может решиться, его поднимают на дипломатический уровень.

В погранслужбе признали сложную ситуацию на границе, однако подчеркнули, что сотрудничество продолжается в соответствии с двусторонними соглашениями. Совещания проходят в пограничных районах на основе годовых планов или в зависимости от ситуации, пояснили в ведомстве.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. В апреле 2024-го ограничения распространились на все пункты пропуска — КПП закрыли бессрочно. Москва отвергла обвинения в содействии нелегальным беженцам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска.

В мае в финский парламент внесли законопроект о беженцах, который позволит «осторожно открыть» границу. Согласно документу, власти смогут временно ограничивать прием заявлений о международной защите на границе с Россией, в это время прибывшие в страну беженцы будут депортированы. 18 июня комитет парламента одобрил проект.