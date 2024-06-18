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Политика ,  
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В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками

Пограничники России и Финляндии на встречах обсуждают правила порядка на границе
Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Vesa Moilanen / IMAGO / Global Look Press

Участники встреч российских и финских пограничников обсуждают вопросы, связанные с безопасностью и поддержанием порядка на границе, сообщили РБК в штаб-квартире пограничной службы Финляндии.

Ранее в погранслужбе Северной Карелии рассказали Reuters, что финские пограничники регулярно проводят встречи с коллегами из России.

«На встречах обсуждаются вопросы, связанные с пограничной безопасностью, и ставится цель разработать общие средства поддержания безопасности и порядка на финляндско-российской границе», — пояснили РБК в пресс-службе. Там отметили, что если вопрос не может решиться, его поднимают на дипломатический уровень.

В погранслужбе признали сложную ситуацию на границе, однако подчеркнули, что сотрудничество продолжается в соответствии с двусторонними соглашениями. Совещания проходят в пограничных районах на основе годовых планов или в зависимости от ситуации, пояснили в ведомстве.

В финском парламенте одобрили проект о границе с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. В апреле 2024-го ограничения распространились на все пункты пропуска — КПП закрыли бессрочно. Москва отвергла обвинения в содействии нелегальным беженцам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска.

В мае в финский парламент внесли законопроект о беженцах, который позволит «осторожно открыть» границу. Согласно документу, власти смогут временно ограничивать прием заявлений о международной защите на границе с Россией, в это время прибывшие в страну беженцы будут депортированы. 18 июня комитет парламента одобрил проект.

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Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Финляндия новости граница Россия пограничники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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