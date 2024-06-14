Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах

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Границу Финляндии 10 июня могли нарушить не один, а четыре российских самолета, заявила финская погранслужба.

По ее данным, речь идет о двух бомбардировщиках и двух истребителях. Максимальное расстояние, на которое самолеты залетели вглубь финской территории, составило 2,5 км, утверждают финские пограничники.

10 июня Минобороны Финляндии сообщило, что российский военный самолет, предположительно, вошел в воздушное пространство в восточной части Финского залива недалеко от Ловийсы.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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