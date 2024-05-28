В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис
Миграционный кризис на российско-финской границе спровоцировали власти Финляндии, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
«В действительности миграционный кризис спровоцирован самими властями Финляндии», — сказал он. По словам Кулишова, незадолго до наплыва мигрантов в Сети распространили информацию о готовности Финляндии предоставлять убежище всем иностранцам, «включая лиц, прибывших в республику незаконно», однако данные оказались недостоверными.
«Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России», — добавил он. Так, на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего КПП у села Алакуртти Мурманской области скопились около 500 мигрантов.
Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Меры неоднократно продлевали, а 15 апреля все пропускные пункты закрылись «до особого распоряжения». Москва отвергла обвинения в содействии нелегальным беженцам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска.
Финляндия также строит забор на границе с Россией. Такие меры глава российского МИДа Сергей Лавров назвал показателем «небольшого ума».
В середине мая в финский парламент внесли законопроект о беженцах, который позволит «осторожно открыть» границу. Согласно документу, власти смогут временно ограничивать прием заявлений о международной защите на восточной границе (с Россией), в это время прибывшие в страну беженцы будут депортированы.
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