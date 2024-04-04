Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией
Правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией с 15 апреля бессрочно, до особого уведомления, сообщил Департамент внутренней безопасности МВД республики в соцсети X.
До этого закрытый режим на пограничных КПП продлевался каждые два месяца.
«Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
В качестве причины ведомство назвало «инструментальную миграцию», которую Россия использует против Финляндии.
«Основываясь на информации, предоставленной государственными органами, риск того, что инструментальная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным», — объяснили в МВД.
Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работали только ряд КПП, затем ограничения распространились на все сухопутные пункты пропуска. Эти меры должны были действовать до 11 февраля, но затем их продлили до 14 апреля.
Хельсинки обвиняет Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергала обвинения, объясняя, что лишь соблюдает собственное законодательство, в рамках которого не может препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе.
15 марта МВД Финляндии сообщило, что отправило для общественного обсуждения законопроект об ограничении приема заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, которые прибывают только со стороны России. Проект при этом дает возможность открыть пункты пропуска для других транспортных потоков (не включающих беженцев).
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