В финском парламенте одобрили проект о границе с Россией

Проект подразумевает, что прибывшим в Финляндию со стороны российской границы в случае отказа в получении убежища грозит депортация. Финский премьер допускал, что если закон примут, то будет открыта граница с Россией

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Комитет парламента Финляндии по конституционному праву проголосовал за принятие законопроекта о выдворении, согласно которому людям будет временно запрещено подавать заявки на получение международной защиты на границах Финляндии, сообщает Helsingin Sanomat (HS).

За этот проект проголосовали 15 членов комитета, против — двое.

Издание отмечает, что юристы, с которыми консультировались в комитете, не поддержали законопроект. Эксперты, опрошенные HS, говорили, что к документу возникают вопросы с точки зрения международных договоров по правам человека, законодательства ЕС и Конституции Финляндии, и разрешить их в рамках парламентских процедур будет сложно.

Ранее премьер-министр Петтери Орпо говорил, что в случае принятия этого закона можно будет «осторожно открыть границу» с Россией. По его словам, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.

Согласно проекту, который представило финское МВД, беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки заявления на прошение убежища, а если они получат отказ, то их депортируют.

Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работали только ряд КПП, затем ограничения распространились на все сухопутные пункты пропуска. Весной этого года было решение, что все они будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.

Финская сторона связывала эти меры с наплывом мигрантов на границе с Россией. Орпо в мае говорил, что со стороны России тысячи человек все еще ждут возможности попасть в Финляндию, и если открыть какой-либо КПП, все они прибудут туда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда Хельсинки стали закрывать пограничные пункты, назвал выбранный Финляндией «путь конфронтации» ошибкой.